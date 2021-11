I BIG THIEF ANNUNCIANO UN DOPPIO NUOVO ALBUM IN USCITA A FEBBRAIO. ASCOLTA “TIME ESCAPING”.

I Big Thief annunciano il nuovo, doppio album, “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” in uscita l’11 febbraio 2022 su 4AD.

Ascolta il primo singolo estratto “Time Escaping”:

“Dragon New Warm Mountain I Believe in You” è un avvincente doppio LP che esplora le caratteristiche e le capacità più profonde dei Big Thief. Per poter indagare a fondo nella musica che Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek e James Krivchenia avevano desiderato nel 2020, la band ha deciso di scrivere e registrare in 4 distinte sessioni, un assurdo resoconto della loro crescita come individui, musicisti e come componenti di una famiglia elettiva.

I Big Thief hanno passato 5 mesi creando musica, tra Upstate New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains e Tucson, in Arizona, e realizzando 45 nuove canzoni. I pezzi migliori sono stati rielaborati fino a formare i 20 brani che rendono vario e fluido l’ascolto di “Dragon New Warm Mountain I Believe in You”.

L’album è stato prodotto dal batterista James Krivchenia, il primo ad aver proposto il concept di “DNWMIBIY” nel 2019, con l’idea di riunire in unico album i vari aspetti della scrittura di Adrianne e della band.

Credit Foto: Alexa Viscius