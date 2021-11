U2, ANNUNCIATA UNA SPECIALE EDIZIONE PER IL TRENTENNALE DI “ACHTUNG BABY”

Per celebrare il trentennale dello storico “Achtung Baby” degli U2, Island Records, Interscope e UMe hanno annunciato l’uscita, per il prossimo 19 novembre, di una “30th Anniversary Special Edition” dell’album su vinile Standard e Deluxe.

“Achtung Baby (30th Anniversary Edition)” sarà dunque disponibile su vinili neri standard e vinili colorati Deluxe dal 19 novembre, con “Achtung Baby” (2018 Remaster) e “Achtung Baby” (Unter Remixes) disponibili anche in digitale lo stesso giorno. Un boxset digitale di 50 tracce – che includerà Uber Remixes, Unter Remixes, B-Sides con 22 tracce mai prima d’ora disponibili digitalmente – sarà invece pubblicato il 3 dicembre 2021.

L’album ha vinto un Grammy Award per la Best Rock Performance ed è diventato uno dei dischi più significativi degli anni Novanta e della carriera degli U2.

Registrato nell’arco di sei mesi all’Hansa Studio di Berlino e al Windmill Lane di Dublino, “Achtung Baby” è il settimo album in studio degli U2. Prodotto dai collaboratori di lunga data degli U2, Daniel Lanois e Brian Eno con Steve Lillywhite, “Achtung Baby” è stato pubblicato il 18 novembre 1991. Al primo singolo “The Fly”, ne seguirono altri quattro: “Mysterious Ways”, “One”, “Even Better Than The Real Thing” e “Who’s Gonna Ride Your Wild Horses”.



“Per celebrare l’anniversario di “Achtung Baby” – si legge nel comunicato stampa – “la band ha collaborato con l’artista francese residente a Berlino Thierry Noir (il primo artista a dipingere sul muro di Berlino) per un’installazione speciale presso i leggendari Hansa Studios a Kreuzberg. Trent’anni fa, la band ha chiesto a Noir di dipingere una serie di auto Trabant ormai iconiche, presenti nell’artwork dell’album, così come lo Zoo TV Tour del 1991. U2 x THIERRY NOIR vede Noir tornare con una Trabant appena dipinta per il 2021, oltre a un murale esclusivo dipinto su una sezione del muro di Berlino. Per accesso gratuito e informazioni, visitare: https://www.achtungbaby30.de“.

“Il cofano della Trabant sarà messo all’asta a Phillips, Londra, il 9 dicembre come parte della loro vendita New Now ed il ricavato andrà al Berlin Institute for Sound and Music. Per maggiori informazioni visitare il link: https://www.phillips.com/auctions/auction/UK010821“

“Inoltre” – continua la nota stampa – “U2 X-Radio, il canale SiriusXM della band, presenterà questo mese uno speciale “Achtung Baby” con interviste ai membri della band e ai collaboratori Daniel Lanois, Flood e Anton Corbijn. Maggiori informazioni qui al link: https://www.siriusxm.com/channels/u2-x-radio“