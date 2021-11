Courtney Barnett è il soggetto di un nuovo documentario dal titolo “Anonymous Club” atteso il prossimo anno.

Il film, raccontato come una sorta di diario, segue l’artista australiana negli anni della creazione e pubblicazione del suo album “Tell Me How You Really Feel” uscito nel 2018.

Guarda il trailer del documentario:

Il quarto album di Courtney Barnett, “Things Take Time, Take Time”, è uscito lo scorso venerdì.