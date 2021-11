HARRY POTTER: IL CAST SI RIUNIRA’ IN NUOVO SPECIALE CHE CELEBRA IL VENTENNALE DEL PRIMO FILM

Per celebrare i 20 anni dall’uscita nelle sale americane di “Harry Potter e la pietra filosofale”, primo film della famosa saga dei maghetti di Hogwarts, il canale HBO Max realizzerà un prezioso speciale.

“Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, che debutterà in streaming il 1° gennaio 2022, riunirà per la prima volta in oltre 10 anni Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint e il resto del cast principale proponendo tra l’altro nuovi contenuti inediti, interviste, immagini di backstage.

Confermata pertanto la presenza anche di Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman e tanti altri attori che hanno preso parte alla saga proposta al cinema.

“Harry Potter e la pietra filosofale” che uscì nelle sale americane il 16 novembre 2001 vedrà la luce nei cinema italiani solo il 6 dicembre successivo.