IRVINE WELSH REALIZZERA’ UNA VERSIONE MUSICAL DI “TRAINSPOTTING”

Irvine Welsh è al lavoro su una versione musical del suo libro più noto, poi trasposto in film, “Trainspotting”.

Lo scrittore ha infatti rivelato di essere attualmente al lavoro al fianco dei suoi più stretti collaboratori, il cantautore Steve McGuinness e il produttore Phil McIntyre, per trasformare il romanzo scritto nel 1993 in opera musicale da portare in scena sui palchi dei teatri londinesi di West End.

Non voglio portare sfortuna a qualcosa che è in fase di sviluppo, ma io e il mio partner cantautore Steve abbiamo già realizzato 14 canzoni nuove di zecca per un musical tratto da “Trainspotting”, ha dichiarato Welsh intervistato da Daily Record

e ancora:

Facciamo una sorta di ‘atto techno’ tutti insieme, ma ci siamo buttati anche nello scrivere canzoni urban house, blues, jazz, disco e rock ‘n’ roll e power ballad.

Il progetto quindi sembra essere in fase avanzata:

Abbiamo le canzoni e abbiamo una sceneggiatura. Stiamo esaminando cose come casting, coreografi e scenografi. Stiamo cercando di portarlo in scena tra un anno al massimo, probabilmente proveremo ad andare direttamente nel West End. Questa è l’ambizione.

Ad inizio ottobre invece è circolata la notizia che lo scrittore scozzese sarebbe impegnato nella realizzazione di una serie TV spin-off di “Trainspotting” incentrata sulle vicende di Begbie, personaggio interpretato nel film cult da Robert Carlyle.