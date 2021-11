SI CHIAMA “LOSING LIGHT” IL NUOVO EP DEI THE ANTLERS: 4 BRANI DALL’ULTIMO DISCO RIPRESI IN CHIAVE PIù ELETTRONICA

SI CHIAMA “LOSING LIGHT” IL NUOVO EP DEI THE ANTLERS: 4 BRANI DALL’ULTIMO DISCO RIPRESI IN CHIAVE PIù ELETTRONICA

Ci sono voluti sette anni ai The Antlers per pubblicare “Green to Gold” uscito quest’anno, ma ora il duo è tornato con la seconda uscita in nove mesi. Peter Silberman e Michael Lerner hanno pubblicato a sorpresa “Losing Light”, un EP che riprende quattro canzoni del loro ultimo disco.



In una dichiarazione Silberman ha descritto il progetto come un esercizio per immaginare il futuro della musica e della tecnologia. “Come suonerebbero queste canzoni se venissero ricostituite dalla memoria tra cinquant’anni, dopo decenni di evoluzione tecnologica, accanto al degrado analogico e digitale? Ho iniziato a considerare come ricostruiamo il passato una volta che ne siamo lontani dopo molti anni, con solo artefatti sparsi e decadenti a cui fare riferimento“.

Silberman ha continuato: “Seguendo la premessa di Green to Gold come se fosse ricordato da un lontano futuro, abbiamo cominciato a riassemblare pezzi di diverse canzoni, le prime versioni e i demo, pezzi delle versioni dell’album e nuove egistrazioni. Per portarli tutti nello stesso mondo, abbiamo elaborato ognuno di questi elementi in modi che li invecchiassero ripetutamente all’indietro e in avanti, come se fossero sparati nel passato e poi scagliati nel futuro“.

Ecco la tracklist:

1. Losing Light

2. Volunteered

3. G2G

4. Twas