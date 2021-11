I LOOP ANNUNCIANO IL PRIMO ALBUM IN 32 ANNI. ASCOLTA L’INEDITO “HALO”.

A 32 anni di distanza dall’ultimo album in studio, “A Gilded Eternity” (1990), la storica formazione psichedelica londinese annuncia il nuovo disco.

“Sonancy” uscirà il prossimo 11 marzo 2022 su Cooking Vinyl, etichetta per la quale la band aveva firmato circa un anno fa.

La band, scioltasi inizialmente nel 1991, era tornata in vita per brevi apparizioni live nel 2013 e 2018 per calcare i palchi di due festival: All Tomorrow Parties e il Meltdown Festival curato quell’anno da Robert Smith dei Cure.

In mezzo alle quelle performance era stato pubblicato “Array” EP, il primo di una serie, mai completata, di 3 mini-album che segnava il ritorno con nuova musica dei Loop.

Robert Hampson, l’infaticabile visionario dietro la band, descrive così quegli anni:

Ho abbandonato l’idea della serie EP e sono andato in una direzione completamente diversa. Ho iniziato a scrivere canzoni che erano molto più immediate, più serrate, oserei dire più aggressive – anche se non aggressive alla vecchia maniera dei Loop, ma con un pizzico di acidità. Aveva bisogno di suonare più moderno. …ci sono parti dell’EP “Array” e “Sonancy” che vanno verso i suoni più sperimentali. Non è solo chitarra trash.

e ancora:

Il mio motto è sempre stato ‘Avanti’ e cerco sempre di fare qualcosa di nuovo con ogni disco. Cerco sempre di spingere influenze diverse lì dentro. In particolare per questo disco, ho voluto contrastare l’idea dell’EP “Array”, in cui tutte le tracce erano più lunghe e tirate. Avevano ancora l’elemento motorik di band come i Neu! e CAN, ma i Loop lo ha sempre avuto. Con “Sonancy” volevo anche prendere un suono post-punk, capovolgerlo e mescolarlo con un’influenza psichica. Un gumbo totale. Che è sempre stato Loop, questo miscuglio di ritmi speziati.

Ascolta il primo singolo estratto “Halo”:

“Sonancy” tracklist

1. ‘Interference’

2. ‘Eolian’

3. ‘Supra’

4. ‘Penumbra I’

5. ‘Isochrone’

6. ‘Halo’

7. ‘Fermion’

8. ‘Penumbra II’

9. ‘Axion’

10. ‘Aurora’

Credit Foto: Simon Holliday