OMAR SOULEYMAN E’ STATO ARRESTATO IN TURCHIA PER SOSPETTA VICINANZA AD UN GRUPPO TERRORISTA

OMAR SOULEYMAN E’ STATO ARRESTATO IN TURCHIA PER SOSPETTA VICINANZA AD UN GRUPPO TERRORISTA

Come confermato da Agence France-Presse e dal suo manager Omar Souleyman è attualmente detenuto in stato di arresto in Turchia.

L’artista siriano, diventato negli ultimi anni nome di punta della nuova scena world elettronica, sarebbe stato attenzionato dalle autorità, e in queste ore interrogato, per la sua sospetta vicinanza al Kurdistan Workers’ Party (PKK) gruppo politico curdo considerato di matrice terroristica dal governo di Ankara, Stati Uniti e comunità europea.

Omar Souleyman, all’anagrafe Omar Almasikh, vive da anni ad Urfa, città del sud est della Turchia al confine con la Siria, dove si è trasferito in seguito alla guerra civile scoppiata nel suo paese e possiede una panetteria.

Diventato celebre in patria come cantante di matrimoni Souleyman inizia ad essere conosciuto nel mondo occidentale grazie alla label americana Sublime Frequencies nel 2007.

I suoi dischi “Wenu Wenu” (2013) e “Bahdeni Nami” (2015) sono stati prodotti da Kieran Hebden (Four tet) mentre l’ultimo “Shlon” (2019) è uscito sulla Mad Decent etichetta di Diplo.

Legendary singer Omar Souleyman has been arrested in #Turkey, accused of being a member of a terrorist organisation. https://t.co/IFjCFT6fvr pic.twitter.com/EytoI0dXlU — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 17, 2021

Credit Foto: Stuart Sevastos, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons