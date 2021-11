THE WATERBOYS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “ALL SOULS HILL” E PUBBLICANO “THE LIAR”, IL PRIMO SINGOLO

A poco più di un anno dall’acclamato “Good Luck Seeker”, i Waterboys non perdono tempo e pubblicano “The Liar”, il primo singolo tratto da “All Souls Hill”, il nuovo album, il quindicesimo, in arrivo il 22 aprile su etichetta Cooking Vinyl.

Mixato dallo stesso Mike Scott, “All Souls Hill” è una collezione di nove brillanti inediti che parlano di attualità, di soldi, di potere, di social, ma con aria di speranza.

“All Souls Hill” è misterioso, ultraterreno, melodia ed emozionante. L’ho realizzato con i Waterboys vecchi e nuovi e il mio co-produttore, il brillante guru del suono Simon Dine. Le sue nove canzoni raccontano storie, esplorano paesaggi onirici e lanciano un’atmosfera fredda ma piena di speranza. occhio al dramma umano. racconta Mike Scott

Ascolta il primo singolo “The Liar”:

“All Souls Hill” arriva a pochi mesi da “The Magnificent Seven: The Waterboys’ Fisherman’s Blues/Room To Roam Band, 1989 – 1990”, il box set la cui pubblicazione è stata accompagnata da un tour in Inghilterra tutto esaurito.