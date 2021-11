MARTIN SCORSESE DIRIGERA’ UN BIOPIC SUI GRATEFUL DEAD. JONAH HILL SARA’ JERRY GARCIA.

Martin Scorsese sarebbe pronto, secondo il sito Deadline, a dirigere un nuovo biopic, ancora senza titolo, sui Grateful Dead. La parte di Jerry Garcia, chitarrista, cantante e compositore di quella storica band, sarà interpretato da Jonah Hill che pertanto tornerà a lavorare con il regista dopo il pluripremiato “The Wolf Of Wall Street”.

La sceneggiatura sarà affidata a Scott Alexander e Larry Karaszewski, già sceneggiatori per “American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson”, mentre nelle vesti di produttori esecutivi ritroveremo membri dei Grateful Dead, Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart e Bill Kreutzmann, e la figlia del compianto Garcia (scomparso il 9 agosto del 1995) Trixie.

Scorsese, che il prossimo anno si riunirà anche con Leonardo Di Caprio per il film “Killers of the Flower Moon”, aveva già prodotto “Long Strange Trip” documentario sui Grateful Dead del 2017.