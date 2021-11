Ricominciano da tre i Teleman, dopo l’addio consensuale del tastierista Jonny Sanders che in realtà ha semplicemente cambiato posizione spostandosi dal palco alla macchina da presa: sua infatti la regia del video di “Right As Rain” singolo che ha anticipato “Sweet Morning”. Un adorabile EP di cinque tracce prodotto da Al Doyle e Joe Goddard degli Hot Chip che segna un nuovo inizio tre anni dopo l’ultimo disco “Family Of Aliens“.

Parola d’ordine flessibilità, con Peter Cattermoul che si è occupato di ricoprire il ruolo lasciato da Sanders, supportato da Hiro Amamiya che ha improvvisato un assolo di tastiera nel tempo lasciato libero da batteria e drum machine. Nessuna rivoluzione nel sound della band londinese ma una nuova compattezza in cui chitarre e sintetizzatori si alternano con un gusto pop dai toni spesso malinconici (“Storm Chasing”) o addirittura nostalgici come il synth pop di “Free Bird” dal delizioso sapore adolescenziale.

Giocosi ma un filo meno spensierati, i Teleman scrivono sempre refrain coinvolgenti affidandosi spesso al falsetto del frontman Thomas Sanders particolarmente appuntito ed evocativo nella title track mentre l’ironia di “Simple Like Us” strappa più di un sorriso. Volevano far uscire nuova musica in fretta senza sacrificare la qualità e l’obiettivo può dirsi raggiunto. La collaborazione con Doyle & Goddard funziona e chissà che non venga riproposta e approfondita nel prossimo album.

Credit foto: Phil Sharp via Flickr