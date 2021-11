ALBUM: VINTAGE VIOLENCE

“Mono” è una cruda lettura del nostro grigio presente.

Giorni che ci vedono sempre più intontiti e ammassati sulle identiche teorie; teorie che servono a convincerci che questa società, per quanto ingiusta, dispotica, ipocrita e razzista, sia la migliore società possibile, l’espressione concreta del così detto male minore, oltre il quale può esserci solamente l’oscurità. E fu così che, senza guardarci nemmeno troppo attorno, senza scomodarci dai nostri morbidi divani acquistati a rate in rete, iniziammo a voltarci, puntualmente, dall’altro lato, incuranti del fatto – come cantò qualcuno – che fossimo tutti, ugualmente, coinvolti.

Il male minore, dunque, non esiste, serve solo a giustificare le nostre colpe, le nostre guerre, le nostre mancanze, il nostro violento egoismo; è solamente una strada in discesa verso un male che è ancora peggiore.

Un viaggio, scandito dalle sonorità accattivanti e melodiche della band lecchese, intrise tanto di trame alternative-rock, quanto di gusto e armonia tipiche del cantautorato italiano, che ci conduce a conoscere meglio la nostra parte più mostruosa, tutte le ossessioni che ci dannano l’anima e che, come una invincibile forza di gravità, ci impediscono di elevarci al di sopra del nostro piccolo e limitato giardino, mentre, intanto, il mondo va avanti, indipendentemente da quelli che sono i nostri ritornelli, i nostri chiodi fissi, le nostre lacrime e tutte le chiavi che, per paura o per semplice convenienza, preferiamo ignorare, rifiutandoci di aprire la porta su un futuro che ci obbligherebbe ad affrontare le nostre responsabilità, a tentare di fare la differenza, a scegliere di coltivare i nostri sogni, a non dipendere dai meccanismi di un sistema corrotto che ci vuole tutti soli e strafatti, vittime, ma anche carnefici imprigionati nelle nostre perenni e dolorose agonie giornaliere.

