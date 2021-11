ALEX CAMERON TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “SARA JO”

Il suo terzo album, “Miami Memory”, è uscito a settembre 2019 via Secretly Canadian, ma ora Alex Cameron è pronto per ritornare.

Il musicista di Sydney ha infatti condiviso un nuovo singolo, “Sara Jo”, accompagnato da un video diretto dallo stesso Cameron.

Dice l’australiano sul suo nuovo pezzo: “Amico, una volta ero proprio un idiota. Sono ancora un idiota, ma lo ero anche prima. Questo è il modello di una battuta di Mitch Hedberg. Il sentimento orbita intorno a me costantemente. Giudizio a posteriori. Identità in evoluzione che cambiano tanto quanto rimangono le stesse. Posso persino odiare i pensieri che ho avuto e le decisioni che ho preso in passato. Rabbia per il vecchio me. Ignaro di come vedrò questa versione illuminata di me stesso con il senno di poi. Perché amico, ero proprio un idiota. Per fortuna sono migliorato da allora. Mi sono messo al lavoro. Ho ascoltato. Ho imparato. Sono malleabile così. Buon per me. Quei terribili pensieri non sono più miei. Molto probabilmente non lo sono mai stati. Molto probabilmente sono stati appresi e annaspati in una forma che potevo esprimere come un’eredità genetica di un’idea stupida – tramandata da un idiota all’altro. Al mio meglio posso convertire la mia stupidità in saggezza. Al mio peggio la odio, ed è inutile, la mia memoria corta significa che non posso nemmeno localizzare la sua origine.

So solo che odio il coglione che mi ha convinto di questo. E così, se posso odiare le cose che facevo, le idee che rovesciavo con sicurezza che avrebbero dovuto essere mormorate con rammarico, allora ha senso che io possa odiare gli altri per le cose che fanno, e soprattutto per le idee che potrebbero avere o aver ripetuto. I cari totem della contemplazione muta. L’inestinguibile torcia delle cattive idee che tremolerà per sempre mentre viene scambiata tra orgogliosi ospiti umani. Cosa c’è di peggio di un idiota? Qualcuno che pensa di essere stato un idiota – ma non lo è più. In un momento chiaro lo vedo in me stesso. Dirò cose come ‘Non posso credere che la gente pensi che sia vero’. O “questi fottuti idioti”. Puoi guardarmi mentre lo faccio. Guardami mentre prendo le distanze da idee e azioni che trovo non in linea. Potrei aver pensato che una cosa fosse vera, o giusta, o giusta – ma quella era l’idea di qualcun altro. Era la riflessione di un idiota. Sono stato vittima di un fascino idiota. E il colpevole è da biasimare. Se solo potessi ricordare chi era quell’idiota. E così abbiamo “Sara Jo” – Una ricerca della persona responsabile di tutte le cattive idee. Perché di sicuro non sono io”.

Vi ricordiamo inoltre che Alex tornerà in Italia nel mese di marzo per una data unica prevista per sabato 26 al Covo Club di Bologna.

Photo Credit: Julio Enriquez, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons