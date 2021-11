GLI SLIPKNOT AL CASTELLO SCALIGERO DI VILLAFRANCA DI VERONA A LUGLIO

Gli Slipknot torneranno finalmente in Italia nel prossimo mese di luglio a presentare il loro sesto LP, “We Are Your Kind“, uscito nel 2019 via Roadrunner Records.

Il concerto della band statunitense, che si terrà al Castello Scaligero di Villafranca (VR), era originariamente previsto per il 27 luglio 2021 e verrà recuperato martedì 26 luglio 2022.

I biglietti già acquistati in precedenza rimangono validi anche per la nuova data, mentre quelli ancora disponibili, che costano 65 € + d.p., si possono trovare su ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.com’.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons