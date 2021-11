I LIFE RITORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “FRIENDS WITHOUT NAMES”

Il loro secondo LP, “A Picture Of Good Health“, era uscito a settembre 2019, ma ora i Life sembrano essere pronti per ritornare.

Il gruppo punk-rock inglese, che avevamo visto proprio a fine 2019 al Freakout Club di Bologna, ha infatti rilasciato un nuovo singolo, “Friends Without Name”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Friends Without Names” è l’ancora e il progetto del nostro prossimo disco. In una zona remota dell’Inghilterra orientale, vicino al fiume Humber, abbiamo eseguito questo brano come se fossimo in trance; vibrando in un costante crescendo musicale. Il nostro obiettivo era quello di spingerci e di sfruttare i diversi fusi orari mentre ci abbandonavamo ai momenti di bellezza, orrore, amore e caos rappresentati dal testo della canzone”, spiega il frontman Mez Green.

Il brano anticipa l’uscita del loro terzo album, scritto durante la pandemia e registrato come il precedente da Luke Smith (Foals, Everything Everything, Depeche Mode), mentre Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Yak, Weezer) si è occupato del mixing.

Photo Credit: Luke Hallett