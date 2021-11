THE DISTRICTS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “DO IT OVER”

THE DISTRICTS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “DO IT OVER”

Il prossimo 4 febbraio, via Fat Possum Records, i Districts pubblicheranno il loro quinto LP, “Great American Painting”; che arriva a distanza di quasi due anni dal precedente, “You Know I’m Not Going Anywhere”.

Il disco ha preso vita quando il frontman e chitarrista Rob Grote ha passato due mesi vivendo in un cottage a Washington durante la pandemia: “Mentre eravamo lì ho passato un po’ di tempo guidando vicino a tutti questi fiumi pazzeschi e alla Gifford Pinchot National Fores, ed ero ipnotizzato da come quei paesaggi incontaminati catturino davvero un’idea senza tempo di ciò che è l’America”, spiega. “Ero appena tornato dalla partecipazione alle proteste di Philadelphia e dai gas lacrimogeni e mi sentivo così strano a passare tra questi due estremi. In un certo senso questo album sta chiedendo, “Qual è il grande quadro americano? È la brutalità della polizia o è questo bellissimo paesaggio? E la verità è che è tutto questo.”

Il loro nuovo singolo si chiama “Do It Over” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa band della Pennsylvania.

“”Do It Over” parla di come svegliarsi e vedere il passato attraverso la lente di una versione più completa di se stessi. Tutti abbiamo fatto degli errori e alcuni ci perseguitano più di altri. Un sacco di dolore è stato causato con buone intenzioni”, spiega Grote. “È anche diretto verso il mio io più giovane che non era pronto per la responsabilità e l’attenzione di essere in una band e parlare, cantare e scrivere pubblicamente, per non parlare della semplice navigazione nelle relazioni interpersonali. È una semplice canzone e una semplice supplica per raddrizzare i tuoi sbagli e chiarire le tue intenzioni e districare il casino delle relazioni e farlo nel modo in cui lo faresti ora”.

Photo Credit: Ebru Yildiz