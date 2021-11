ALICE GLASS: IL PRIMO ALBUM SOLISTA ESCE A GENNAIO. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “BABY TEETH”

Dopo aver pubblicato il suo omonimo primo EP solista nel 2017, Alice Glass è ora pronta per il suo debutto sulla lunga distanza, “PREY//IV” (pre-order), in uscita il prossimo 28 gennaio via Eating Glass Records.

L’ex frontwoman dei Crystal Castles, abbandonati nell’ormai lontano 2014, anticipa la release con il nuovo singolo “Baby Teeth” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Astra Zero e Lucas David.

“Mi piace fare canzoni che puoi ballare quando sei triste… “Baby Teeth” è probabilmente la traccia più oscura e senza speranza del mio disco, ma suona ingannevolmente speranzosa”, dice la canadese del suo nuovo pezzo.

“PREY//IV” Tracklist:

1. Prey

2. Pinned Beneath Limbs

3. Love Is Violence

4. Baby Teeth

5. Everybody Else

6. The Hunted

7. Fair Game

8. Witch Hunt

9. Suffer And Swallow

10. Suffer In Peace

11. Animosity

12. I Trusted You

13. Sorrow Ends