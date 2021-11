GUARDA IL VIDEO DI “SUCKED SWEET”, IL NUOVO SINGOLO DEI CRIBS

I Cribs hanno appena realizzato un nuovo singolo, “Sucked Sweet”.

Il brano, di cui potete vedere il video (diretto da Josh McCartney) qui sotto, fa parte del loro Sonic Blew Singles Club, che li vede realizzare ogni mese – via Sonic Blew / PIAS, due nuovi pezzi in vinile 7″: sul lato B, invece, si trova “Bad Dream”, che potete ascoltare qui sotto.

Gary Jarman dice di “Sucked Sweet”, “Ah, la traccia ‘perduta’ di “Night Network”! “Sucked Sweet” avrebbe dovuto essere la tredicesima traccia dell’album – ci è sempre piaciuta molto, ma abbiamo dovuto tagliarla all’ultimo minuto a causa dei tempi di esecuzione del vinile (rendeva l’album troppo lungo, in pratica). Ci siamo sempre sentiti un po’ in colpa per questo, perché questa canzone è una delle prime tracce di “Night Network” e tagliarla è stato come tagliare un vecchio amico dalla lista degli invitati o qualcosa del genere… Comunque, siamo davvero felici che la gente possa sentirla ora, e che sia cresciuta fino a diventare un singolo a sé stante. Una vera storia di Cenerentola, se vuoi”.

Ryan Jarman aggiunge su “Bad Dream”, “”Bad Dream” è stata registrata nel garage di Ross, al culmine della pandemia nel novembre 2020 mentre eravamo tutti insieme per lanciare Night Network e cercando di sfruttare al massimo il nostro tempo quando tutti i negozi di dischi erano chiusi…! È rimasta incompiuta fino a quando le voci sono state registrate sotto costrizione nella camera da letto più calda e appiccicosa di New York poco prima che l’Inghilterra perdesse la finale degli Europei. Fondamentalmente parla di come le cose che dovrebbero essere un sogno possono facilmente diventare un incubo”.

Photo Credit: Pieter M. van Hattem