GUARDA ROBERT PLANT E ALISON KRAUSS ESEGUIRE DUE BRANI AL THE LATE SHOW WITH STEPHEN COLBERT

Robert Plant dei Led Zeppelin e la cantautrice Alison Krauss hanno fatto tappa al The Late Show With Stephen Colbert per eseguire due canzoni dal loro nuovo album collaborativo “Raise The Roof”.

L’ultimo LP della coppia, pubblicato lo stesso giorno della performance (venerdì 19 novembre), contiene 12 nuove canzoni di canzoni di artisti del calibro di Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch e altri. Include anche “High and Lonesome”, una canzone originale scritta da Plant e dal produttore T-Bone Burnett.

Plant e Krauss avevano anticipato l’album in agosto con la loro cover di “Can’t Let Go”, eseguita da Colbert. Il brano era stato originariamente scritto da Randy Weeks e poi registrata da Lucinda Williams per il suo album del 1998 “Car Wheels On A Gravel Road”.

Il duo ha anche eseguito “Trouble With My Lover”.