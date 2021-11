KING HANNAH: PRIMO ALBUM A FEBBRAIO E DUE DATE ITALIANE AD APRILE

I King Hannah hanno all’attivo solo un EP, “Tell Me Your Mind And I’ll Tell You Mine”, uscito lo scorso anno, ma presto pubblicheranno il loro primo album.

La band di Liverpool, infatti, realizzerà il prossimo 25 febbraio, via City Slang, il suo debutto full-length, “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” (pre-order).

Scritto da Hannah Merrick e Craig Whittle, titolari del gruppo inglese, e poi registrato con i musicisti aggiuntivi Ted White, Jake Lipiec e Olly Gorman in soli otto mesi, questo esordio sulla lunga distanza “è un documento audace, memorabile, persino sorprendente di un sogno condiviso, un’ambizione compiuta e una visione realizzata”, ci spiega la press-release.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “All Being Fine”, accompagnato da un video diretto dallo stesso Whittle.

I King Hannah hanno inoltre annunciato le date del loro tour europeo che passerà anche dall’Italia nel mese di aprile: due gli appuntamenti con loro previsti per martedì 12 all’Arci Bellezza di Milano e mercoledì 13 al La Claque di Genova.

I biglietti per il concerto meneghino costano 13 € + d.p. e sono già disponibili su ‘Eventbrite.it’, mentre le entrate per il live ligure si possono acquistare, a 18 € + d.p., su ‘Mioticket.it‘.

“I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” Tracklist:

1. A Well-Made Woman

2. So Much Water So Close To Drone

3. All Being Fine

4. Big Big Baby

5. Ants Crawling On An Apple Stork

6. The Moods That I Get In

7. Foolius Caesar

8. Death Of The House Phone

9. Go-Kart Kid (HELL NO!)

10. I’m Not Sorry, I Was Just Being Me

11. Berenson

12. It’s Me and You, Kid