THE WAVE PICTURES ANNUNCIANO UN NUOVO DOPPIO ALBUM IN USCITA A MAGGIO

Dopo aver realizzato ben due LP nel corso del 2018, “Brushes With Happiness” e “Look Inside Your Heart”, The Wave Pictures sono pronti a ritornare con un nuovo doppio album, “When The Purple Emperor Spreads His Wings” (pre-order), in uscita il prossimo 20 maggio via Moshi Moshi Records.

La nuova release della band di stanza a Londra è anticipata dal singolo “This Heart Of Mine”, accompagnato da un video diretto da Nina Garthwaite.

Dice la regista del video: “La settimana in cui l’ho preparato, l’autunno era al suo meglio, soleggiato e freddo con lunghe ombre. La cosa migliore dell’autunno è che i giorni in qualche modo sembrano contenere tutti i giorni d’autunno che sono stati, proprio giusto per una canzone sui ricordi e sul tempo.

Sto ancora esplorando l’animazione e questo è molto più multimediale nello stile di quanto ho fatto finora – ci sono mono-stampe, foto, dipinti e fotocopie e probabilmente mi sono eccitata troppo con la tecnica dello sfarfallio! Si ispira anche molto ai manifesti collage pazzeschi che ama fare a Franic.

Verso la fine, quando la band appare come all’interno di un pianeta, mi fa pensare a quanto tempo è passato da quando hanno potuto fare un tour come si deve. Speriamo che, quando l’album sarà pubblicato, torneranno a fare rock, a fare quello che amano.”

“When The Purple Emperor Spreads His Wings” Tracklist:

1. River Of Gold

2. Back In The City

3. French Cricket

4. Never Better

5. Blink The Sun

6. Samson

7. This Heart Of Mine

8. Douglas

9. Jennifer

10. Smell The Ocean

11. I’d Rather Be Doing Anything

12. Hazel Irvine

13. Don’t Forget Me

14. Winter Baby

15. Flight From Destruction

16. When The Purple Emperor Spreads His Wings

17. Never Let You Down

18. Dale It’s A Damn Shame

19. Walking To Wymeswold

20. Secret Messages