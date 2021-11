VIDEO: MOTHERMARY

Le Mothermary sono un duo di stanza a NYC composto dalle gemelle Larena ed Elyse.

Le due statunitensi, che hanno all’attivo solo una manciata di singoli, annunciano ora il loro primo album, “I Am Your God”, in uscita il prossimo 28 gennaio via Italians Do It Better.

Ad anticipare la release ecco il primo singolo “Coming For You” accompagnato da un video diretto dalle stesse Mothermary: il brano dai toni electro-pop si muove sinuoso tra synth, drum-machine dai ritmi elevati, voci delicate e una bella melodia. Una piacevole novità!

Listen & Follow

Mothermary: Spotify