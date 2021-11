ADELE HA FATTO DISABILITARE A SPOTIFY LA FUNZIONE AUTO-SHUFFLE PER I SUOI ALBUM

Adele ha chiesto, ed ottenuto, da Spotify la disabilitazione della funzione auto-shuffle per tutti i suoi dischi presenti sulla popolare piattforma di musica streaming.

Spotify impone ai suoi utenti l’auto-shuffle come funzione di default per ascoltare un disco. Questo ora con l’intera discografia di Adele non sarà più possibile.

L’utente potrà però ancora ascoltare le tracce dell’artista inglese in ordine randomico ma dovrà farlo manualmente.

La cantante ha così spiegato la scelta:

E’ l’unica richiesta che avevo da fare all’industria. Non creiamo album con tanta cura e attenzione alla tracklist senza un motivo. La nostra arte racconta storie e le nostre storie dovrebbero essere ascoltate come noi le immaginiamo. Grazie Spotify per avermi ascoltato.

“30”, ultimo disco di Adele, è uscito lo scorso venerdì.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021