GUARDA I DRY CLEANING SUONARE “SCRATCHCARD LANYARD” DA JIMMY FALLON

Dopo aver pubblicato il loro convincente debutto full-length, “New Long Leg“, lo scorso aprile via 4AD, per i Dry Cleaning, che abbiamo visto al TOdays di Torino in agosto, è arrivato anche il debutto sulla TV americana.

La band post-punk del sud di Londra, infatti, venerdì sera è stata ospite del popolare The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Il gruppo inglese capitanato da Florence Shaw ha eseguito “Scratchcard Lanyard” e qui sotto potete vedere il video della loro performance.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons