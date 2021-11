TRACK: LISTREA

E’ uscito a inizio novembre il nuovo singolo dei Listrea. Durante l’estate, la band lombarda, ha iniziato la scrittura di un nuovo nucleo di canzoni, registrate e prodotte completamente in home recording e “Ustione” è la prima di queste tracce che faranno parte dell’album d’esordio dei Listrea.

Decisamente oscuro e disturbante questo è pezzo che non ci lascia mai tranquilli, che incombe come una presenza costante e inquieta su di noi. Distorsioni e synth s’intrecciano, il sole sembra davvero essere lontano e freddo, sepolto dietro alle nuvole.

“Ustione è il secondo singolo estratto da Formicolio, il nostro album di debutto. È un pezzo nato in saletta, un pomeriggio che, quasi per gioco, ci eravamo scambiati gli strumenti. Quando è arrivato il momento di registrare ciò che avevamo preparato insieme, abbiamo cercato di mescolare le chitarre noise con degli elementi per noi relativamente nuovi: un sintetizzatore e delle percussioni elettroniche programmate, che insieme alla batteria acustica vanno a costituire il cuore e il motore della canzone. Nei ritornelli, la voce di Chiara Amalia, cara amica e 1/2 del duo sweet noise/post-punk KICK, ci è sembrata naturalmente perfetta per l’atmosfera che cercavamo di evocare con le parole del testo in quella sezione.”

