ASCOLTA “THE BEST MISTAKES” NUOVO BRANO DEI DIVINE COMEDY ESTRATTO DALL’IMMINENTE “BEST OF”

I Divine Comedy, il progetto musicale dietro cui si cela il cantautore nordirlandese Neil Hannon, celebra il suo trentesimo anniversario con la pubblicazione di “Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy”, una raccolta dei suoi brani migliori, in uscita il 4 febbraio 2022.

Nuovo estratto da questa ricca raccolta l’inedito “The Best Mistakes” che arriva accompagnato da un video diretto dal collaboratore di lunga data Raphaël Neal:

“Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy” conterrà 24 brani recuperati dalla lunga discografia del cantautore di Derry e rimasterizzati agli Abbey Road Studios.

L’uscita del Best Of sarà inoltre accompagnata da un tour europeo che porterà Neil Hannon in Italia per un’unica data:

Giovedì 17 marzo 2022 @ Triennale Milano teatro

E’ inoltre notizia di questi giorni che Neil Hannon è attualmente al lavoro per comporre le musiche originali di “Wonka” terzo adattamento cinematografico di “Charlie e la fabbrica di cioccolato” interpretato da Timothée Chalamet, atteso nei cinema il 17 marzo 2023.

Credit Foto: Kevin Westenberg