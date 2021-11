BLOC PARTY, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM, ” ALPHA GAMES”, IN USCITA AD APRILE 2022.

I londinesi Bloc Party hanno annunciato oggi l’uscita del loro sesto album intitolato “Alpha Games”, in uscita il 29 aprile 2022 su Infectious/BMG (preordina qui), primo nuovo lavoro della band dopo “Hymns” pubblicato nel lontano 2016.

Prodotto da Nick Launay e Adam Greenspan (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, IDLES), l’annuncio del nuovo album è stato accompagnato dal singolo “Traps” che vede la band tornare al sound aspro e adrenalinico dei primi lavori in un’esplosione di post-punk.

I Bloc Party hanno anche annunciato un lungo tour che li porterà in giro per l’Europa e il Regno Unito nel 2022, e che purtroppo al momento non prevede date in Italia.

A proposito del nuovo brano, il cantante e chitarrista Kele Okereke ha raccontato: “Sapevamo che “Traps” sarebbe stato il primo brano tratto dal nuovo album sin da quando l’abbiamo scritto; lo suonavamo durante il soundcheck del nostro ultimo tour ancora prima che lo finissimo perché volevamo sentire come suonasse in queste stanze enormi e all’aperto”.



“Alpha Games” tracklist:

1. Day Drinker

2. Traps

3. You Should Know the Truth

4. Callum Is a Snake

5. Rough Justice

6. The Girls Are Fighting

7. Of Things Yet to Come

8. Sex Magik

9. By Any Means Necessary

10. In Situ

11. If We Get Caught

12. The Peace Offering