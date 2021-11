IN ARRIVO LE SERIE TV TRATTE DA “BLADE RUNNER” E “ALIEN”. LO CONFERMA RIDLEY SCOTT.

Ridley Scott ha confermato che i lavori per trasformare in serie tv live-action due dei suoi capolavori cinematografici, “Blade Runner” e “Alien,” sono attualmente in corso e che per entrambi sarebbero stati già scritti i pilot.

Intervistato dalla BBC, in occasione del suo ultimo film “House Of Gucci”, il regista ha dichiarato:

Abbiamo già scritto il pilota per “Blade Runner” e la ‘bibbia’. Quindi stiamo pensando di fare di “Blade Runner” uno show televisivo, la cui prima stagione sarà di circa 10 ore.

Stesso trattamento, secondo Scott, sarà riservato per “Alien” da quale si potrebbe tirare fuori uno show di 8-10 ore.

Notizie su una possibile serie tratta da “Alien” erano già trapelate lo scorso Dicembre.

John Landgraf, boss del canale FX, aveva dichiarato:

…la prima storia di ‘Alien’ ambientata sulla Terra – e mescolando sia l’orrore senza tempo del primo film di ‘Alien’ con l’azione non-stop del secondo, sarà un giro da brivido spaventoso che farà saltare le persone sui loro divani.