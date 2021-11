NICK CAVE E WARREN ELLIS ANNUNCIANO UNA NUOVA COLONNA SONORA. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Nick Cave e Warren Ellis annuciano la pubblicazione della nuova colonna sonora di “La Panthére des Neiges” documentario che segue il fotografo naturalista Vincent Munier e la scrittrice Sylvain Tesson durante il loro viaggio in Tibet alla ricerca del raro leopardo delle nevi.

La soundtrack, in uscita il 17 dicembre su etichetta Invada/Lakeshore, è anticipata dal singolo “We Are Never Alone”:

“La Panthére des Neiges” uscirà nelle sale americane il prossimo 22 dicembre.

“La Panthére des Neiges” tracklist:

01 “L’attaque de Loups”

02 “Les Cerfs”

03 “Antilope”

04 “La Bête”

05 “Les Yaks”

06 “Des Affûts Elliptiques”

07 “Les Nomades”

08 “La Grotte”

09 “Les Princes”

10 “La Neige Tombe”

11 “Les Ours”

12 “Un Être Vous Obsède”

13 “L’apparition: We Are Not Alone”