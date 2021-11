VIDEO: DEL NORTE

Tornano con un nuovo singolo i pesaresi Del Norte, una delle indie alternative-rock band più interessanti della east coast italiana. Ci fa molto piacere ospitare in esclusiva il loro video relativo al brano.

“Half Moon + Punch” anticipa “I was badger than this”, il loro primo full lenght in uscita, autoprodotto, il 6 dicembre.

Alternative noise rock di matrice 90’s che trae ispirazione dai riffoni di Nirvana e Dinosaur Jr e dalle melodie di Wavves, con un forte accento sulla componente fuzz e lo-fi. Il video che lo accompagna è un omaggio a cuore aperto ai Beastie Boys di “Three MC’s and One DJ”.

A parlarcene sono gli stessi Del Norte: “L’idea ci è venuta guardando i video dei Beastie Boys, dei quali siamo fan, perché ci è sempre piaciuta la loro attitudine a fare video realizzati a bassissimo costo e quasi senza senso, tanto da diventare dei cult. Abbiamo voluto omaggiarli replicando uno dei video che ci piace di più, quello di “Three MC’s and One DJ”“.

La regia del videoclip è di Simone Giacomoni, con il supporto tecnico di Valentina Baldelli e Vanessa Lucchetti.

