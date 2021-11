GRAMMY 2022: ARRIVANO LE PRIME NOMINATIONS PER LOW, ARLO PARKS E JAPANESE BREAKFAST

Nella giornata di ieri sono state comunicate le nominations per i Grammy 2022.

Sono tanti gli artisti, anche non di primissimo pelo come gli ABBA, che entrano per la prima volta in lizza per il ritiro del prestigioso premio.

Japanese Breakfast si aggiudica ben due nominations: “Best New Artist” e “Best Alternative Music Album” per il suo terzo disco “Jubilee”. Nelle stesse categorie gareggerà, grazie al suo ottimo “Collapsed in Sunbeams”, anche Arlo Parks

Particolarmente apprezzato anche “HEY WHAT”, ultimo lavoro dei Low, che parteciperà alla prestigiosa cerimonia nella categoria “Best Engineered Album, Non-Classical” (è BJ Burton, già in passato nominato per la collaborazione con Bon Iver ad aver ‘messo le mani’ come ingegnere del suono sul disco della di Duluth).

Il primo lavoro in 20 anni della Sun Ra Arkestra assicura allo storico collettivo jazz una nomination per “Best Large Jazz Ensemble Album for Swirling” mentre ritroviamo Soccer Mommy e Gang Of Four in corsa per “The Best Boxed Or Special Limited Edition Package”.

Questa la lista di artisi e band che il prossimo anno parteciperanno ai Grammy per la prima volta:

ABBA

Arlo Parks

Arooj Aftab

Baby Keem

Black Coffee

Bo Burham

Daniel Nigro

Gang Of Four (Best Boxed or Special Limited Edition Package)

Glass Animals

Griff (best remixed recording for 3SCAPE DRM)

Japanese Breakfast

Jimmie Allen

Low (best engineered album for BJ Burton)

Mammoth WVH

Morray

Nico Muhly

Óalufur Arnalds

Olivia Rodrigo

Ryan Hurd

Selena Gomez

Silk Sonic

Snoh Aalegra

Soccer Mommy (Best Boxed or Special Limited Edition Package)

Sun Ra Arkestra

Saweetie

Tems

The Kid Laroi

Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Valerie June

YoungBoy Never Broke Again

Credit Foto: Nathan Keay