GUARDA GLI LCD SOUNDSYSTEM RIFARE BRANI DI JOY DIVISION E SPACEMEN 3 NEL PRIMO SHOW IN OLTRE 3 ANNI

L’altra notte gli LCD Soundsystem hanno esordito nella loro residenza al Brooklyn Steel: 20 concerti di fila nella nota venue di New York.

Il concerto, al quale non ha partecipato la tastierista Gavilán Rayna Russom che ha recentemente annunciato l’abbandono amichevole del progetto, non ha riservato inediti ma ha regalato brani suonati raramente dal vivo e due cover: “Big City” degli Spacemen 3 e “No Love Lost” dei Joy Division.

Il resto della setlist includeva “On Repeat”, assente da un palco dal 2007, “Thrills” e “Time To Get Away” che non venivano suonate dal vivo rispettivamente dal 2008 e dal 2006.

Nell’intro di “I Can Change” ci è poi scappato un pezzo di “Radioactivity” dei Kraftwerk.

Qui puoi vedere l’intera performance degli LCD Soundsytem ripresa con un cellulare. Trovi la cover degli Spacemen 3 ad inizio video mentre i Joy Division sono omaggiati al minuto 1:35:41:

Ecco la setlist della serata:

01 “Big City” (Spacemen 3 cover)

02 “I Can Change”

03 “Time To Get Away”

04 “Daft Punk Is Playing At My House”

05 “Call The Police”

06 “On Repeat”

07 “Oh Baby”

08 “You Wanted A Hit”

09 “Tribulations”

10 “Movement”

11 “Someone Great”

12 “Tonite”

13 “Home”

14 “No Love Lost” (Joy Division cover)

encore

15 “Thrills”

16 “Dance Yrself Clean”

17 “New York, I Love You But You’re Bringing Me Down”

18 “All My Friends”

Credit Foto: Tore Sætre, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons