GUARDA IL TEASER VIDEO DELLA SERIE REBOOT DI “WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR”

NBC ha rilasciato online il primo teaser video della serie che riporterà sugli schermi “Willy, il principe di Bel-Air”, titolo originale “The Fresh Prince Of Bel-Air”, nota sit-com di inizio anni 90 interpretata da Will Smith.

Il nuovo show è basato su un video, immediatamente diventato virale, di Morgan Cooper, superfan della serie originale che aveva reimmaginato la storia di Will come un dramma. Lo stesso Cooper compare in questo nuovo progetto come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Lo show viene presentato così:

…una versione drammatica della sitcom originale che esplora il complicato viaggio di Will dalle strade di Philadelphia al palazzo recintato di Bel-Air.

Guarda il teaser nel quale Will Smith, accreditato come produttore esecutivo della serie, legge il testo della canzone originale della serie introducendo l’attore Jabari Banks nei panni del protagonista:

“Bel-Air” debutterà con la prima stagione nel 2022.