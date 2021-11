MARTIN CARR (EX THE BOO RADLEYS) PUBBLICA UN NUOVO SINGOLO PER SONIC CATHEDRAL: ASCOLTA “FLAMES”

Martin Carr, l’ex chitarrista e principale autore dei The Boo Radleys (da poco tornati in pista, tra l’altro), sta lavorando al suo nuovo album da solista ormai da cinque anni, e come assaggio, pubblicherà un nuovo singolo, “Flames”, questo venerdì (26/11) via Sonic Cathedral.

“L’ho scritto con la chitarra, è molto semplice, poi ho iniziato a buttarci sopra dei suoni“, dice Martin. “Amo fare collage e il mio metodo di produzione musicale è identico. Sposto le cose; taglio, piego e giro. Non cerco un suono o uno stile particolare, cerco di essere disciplinato in studio, ma non vorrei che qualcosa smorzasse il brivido dell’ispirazione che si muove così velocemente e che non si può mai prendere tutta“.

Martin sta anche lanciando un nuovo servizio di abbonamento che include una fanzine regolare sia in versione digitale (con PDF) che in versione fisica, New Shapes, con “ricordi casuali, opere d’arte e altri oggetti effimeri“. Gli abbonati otterranno anche “cartoline, demo di lavori in corso, esclusive performance in streaming dal vivo e, follia nella produzione del vinile permettendo, dischi veri e propri, tra le altre cose“. Questo sarà disponibile a partire dal 1 gennaio tramite la pagina Bandcamp dell’artista.