MILES KANE: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “NOTHING’S EVER GONNA BE GOOD ENOUGH” CON IL FEAT. DI CORINNE BAILEY RAE

Miles Kane si unisce a Corinne Bailey Rae nel nuovo singolo “Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough”, quarta anticipazione dell’album “Change The Show”, in arrivo il 21 gennaio 2022 su BMG.

Il singolo viene accompagnato da un nostalgico video diretto da Lisa Clarkson e girato tra Walton Pier e il Bethnal Green Working Mens Club di Londra:

Questo nuovo lavoro nasce da un intenso periodo di riflessione, perché improvvisamente mi sono ritrovato con molto tempo a disposizione, ha detto Miles in merito al nuovo album.

e ancora:

Ho scritto brani che parlano di alti e bassi, sogni a occhi aperti, amici veri e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che le cose facciano il loro corso, ma sempre rimanendo fedele a me stesso.