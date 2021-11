VIDEO: EMPATH

Il loro primo album, “Active Listening: Night On Earth”, era uscito a maggio 2019 per Get Better Records, ma ora gli Empath stanno per ritornare con un altro lavoro sulla lunga distanza, “Visitor” (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 11 febbraio via Fat Possum Records.

Ad anticipare la nuova release ci pensa il singolo “Diamond Eyelids”, di cui potete vedere il video (diretto da Halle Ballard) qui sotto.

Il brano dimostra come la band sappia inserire la sua preziosa sensibilità pop all’interno delle sue energiche influenze punk lo-fi: melodie vincenti e accattivanti e siamo subito innamorati sin dal primo ascolto!

Listen & Follow

Empath: Bandcamp | Spotify