GUARDA “SHOOT ME YOUR ACE”, IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO DEI REEF

La band dei Reef di Glastonbury ha rilasciato oggi un nuovo singolo dal titolo “Shoot Me Your Ace” un “brano” – si legge nella nota stampa – “che viene comunemente definito rock’n’roll, dove adrenalina e potenza vanno di pari passo con lo spettacolo messo in atto all’interno del video dalla stunt motorcycle crew Demon Dromes”.



A proposito del nuovo brano, prodotto da Andy Taylor (Duran Duran / The Power Station), il frontman Gary Stringer ha spiegato: “Come rock song ‘Shoot Me Your Ace’ funziona, è immediata. L’ abbiamo suonata come brano iniziale durante i festival estivi e il pubblico l’ha subito apprezzata. E di sicuro quando hai un brano del genere devi avere un video ad alto tasso di adrenalina, per questo motivo aver collaborato coi ragazzi di Demon Drome è stato qualcosa di semplicemente spettacolare. La loro abilità e il coraggio hanno dato quel tocco in più al brano”.