JARED LETO SUI THIRTY SECONDS TO MARS: “ABBIAMO SCRITTO 200 NUOVE CANZONI E IL PROSSIMO DISCO SARà INFLUENZATO DA HIT ITALIANE ANNI ’80”

Intevistato da NME in occasione della prima di “House Of Gucci”, film di Ridley Scott nel quale interpreta Paolo Gucci, Jared Leto ha fornito alcuni aggiornamenti sui Thirty Seconds To Mars.

La colonna sonora del film contiene molte hit anni ’70 e anni ’80 (Eurythmics, Blondie e George Michael) brani che il cantante/attore ha continuato ad ascoltare fuori dal set:

Sto ascoltando molte hits italiane. Sono fonte di ispirazione.

Ci sarà molto di questo suono nel nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars. Il mio primo strumento è stato un Roland Juno 106, un sintetizzatore molto utilizzato negli ’80. Sono molto legato a quella tastiera, il suo suono è così nostalgico.

Successivamente Leto aggiunge di aver scritto, insieme alla sua band, circa 200 nuove tracce:

Abbiamo così tante canzoni ora… Abbiamo sfruttato il periodo di lockdown, ci siamo rintanati e abbiamo iniziato a scrivere.

Quando uscirà il successore di “America” ormai datato 2018?

Stiamo solo aspettando la giusta opportunità, il giusto momento per far uscire nuova musica.

Infine su una possibile collaborazione con Lady Gaga, anche lei impegnata come attrice protagonista in “House Of Gucci”:

Sarebbe divertente… abbiamo già ballato insieme e per me è abbastanza… ma ripeto sarebbe divertente… E’ un artista grandiosa, vero talento… la rispetto molto.

