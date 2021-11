“THE MAGIC” è IL NUOVO SINGOLO DEGLI EELS

Dopo “Earth To Dora”, uscito a fine ottobre 2020, gli Eels sono già pronti per ritornare con il loro quattordicesimo LP, “Extreme Witchcraft”, in uscita il prossimo 28 gennaio via E-Works / PIAS.

Il nuovo disco degli statunitensi è stato prodotto dal leader Mark Everett insieme a John Parish.

Mr. E dice di questa collaborazione: “John Parish è una delle persone più pacifiche e gentili che io abbia mai conosciuto. Un vero gentleman. Anzi probabilmente è “la” persona più gentile che io abbia mai incontrato, ma quando è in studio si trasforma in uno scienziato pazzo. La produzione con John Parish porta a dei risultati che non otterresti con altri. Lui ha strumenti ed una mente musicale eccezionale. Probabilmente la sua estrema gentilezza è la sua tecnica per tenere a bada Mr Hyde quando non si trova in laboratorio.”

Il nuovo singolo si chiama “Extreme Witchcraft” e lo potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che gli Eels torneranno in Italia nel mese di aprile per due appuntamenti previsti per venerdì 1 al Live Club di Trezzo D’Adda (MI) e sabato 2 all’Estragon Club di Bologna.

Photo Credit: Gus Black