TRACK: FATHERSON

I Fatherson arrivano da Kilmarnock in Scozia e hanno già pubblicato tre LP, l’ultimo dei quali è “Sum Of All Your Parts”, uscito a settembre 2018.

La formazione di stanza a Glasgow è ora pronta a tornare con un nuovo full-length, “Normal Fears” (pre-order), in uscita il prossimo 25 febbraio via Easy Life Records.

Registrato nell’ottobre dello scorso anno ai RAK Studios di Londra insieme al produttore Steph Marziano (Hayley Williams, Denai Moore, Mumford & Sons), il nuovo album è anticipato dal nuovo singolo “Normal People”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman Ross Leighton dice del pezzo: “C’è una prospettiva nella canzone che riguarda l’innamoramento e la sensazione di essere le uniche due persone al mondo, guardando tutti gli altri. In quel momento non ero mai stato così sicuro di qualcosa ed era una sensazione incredibile. Tuttavia, in tutta onestà è un po’ un bluff perché sono una persona normale e piena di paura”.

Il brano si muove su territori alt-rock riflessivi e dai toni bassi, senza però mai dimenticare la qualità melodica: tranquillo e passionale!

L’uscita del nuovo LP viene accompagnata anche da un corto chiamato “Same Old, Brand New”, che documenta l’attività live del gruppo scozzese con vecchi brani tra i più amati dai fan, il recente singolo “End Of The World” e appunto “Normal People”.

