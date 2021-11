BAY FEST 2022: LINE UP SEMPRE PIù RICCA E PESI MASSIMI DEL PUNK IN CAMPO A BELLARIA A METà AGOSTO

Il Bay Fest 2022 inizia a prendere forma, dopo il rinvio forzato del 2020 e l’edizione ridotta del 2021, Hub Music Factory e Lp Rock Events iniziano a strutturare quello che a tutti gli effetti sarà il ritorno del vero Bay Fest, un festival che sta ormai diventando sempre più internazionale, con visitatori da tutta Europa e non solo, confermando altri nomi nella line up.

Oltre ai già annunciati Bad Religion, Millencolin, Circle Jerks, The Bouncing Souls e H2O, si aggiungono capisaldi della scena punk rock e nuove leve: Flogging Molly, Satanic Surfers, Anti Flag, Strung Out, The Flatliners, Get Dead, The Last Gang e gli italiani Raw Power.

In attesa del prossimo annuncio di dicembre, con importanti nomi e la messa in vendita dell’abbonamento “Early Bird”, è tempo già di a pensare al caldo e alla festa in arrivo la prossima estate.

BAY FEST 2022

11-12-13-14 AGOSTO 2022

Parco Pavese – Bellaria Igea Marina (Rimini)

*Prevendite con abbonamento “Early Bird” presto in vendita

**Per quelli che hanno già acquistato i biglietti per il Bay Fest 2020/2021 il ticket resterà valido per la prossima edizione.