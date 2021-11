I BEATLES E IL SIGNORE DEGLI ANELLI: I FAB FOUR AVEVANO L’IDEA DI FARE UN FILM TRATTO DAL LIBRO

Il documentario sui Beatles di Peter Jackson in questi giorni è praticamente sulla bocca di tutti gli amanti della musica, non solo di quella del quartetto di Liverpool. Nel frattempo il regista ha parlato di come i Beatles una volta cercarono di fare il “loro” film su Il Signore degli Anelli, negli anni ’60.

“Era qualcosa a cui John [Lennon] stava pensando e J.R.R. Tolkien aveva ancora i diritti del film in quella fase, ma non gli piaceva l’idea che i Beatles lo facessero. Così l’ha stroncato“, lo disse lo stesso Jackson nel 2002 in una chiacchierata su People, aggiungendo: “Probabilmente ci sarebbero state delle belle canzoni sulla colonna sonora“.

Ora, dopo aver trascorso del tempo con Paul McCartney e Ringo Starr per il documentario, Jackson ha fatto più luce sul progetto fallito. Parlando alla BBC News: “Ho raccolto piccoli pezzi di informazioni. Ho interrogato Paul a riguardo. Ringo non ricorda molto. Quello che ho capito è che Denis O’Dell, che era il loro produttore cinematografico della Apple, che ha prodotto The Magic Christian, ha avuto l’idea di fare Il Signore degli Anelli. Alla fine, non sono riusciti ad ottenere i diritti da Tolkien, perché non gli piaceva l’idea che un gruppo pop facesse la sua storia. Quindi è stato respinto. Hanno provato a farlo. Non c’è dubbio. Per un momento stavano seriamente pensando di farlo all’inizio del 1968“.

Jackson continua: “Paul mi ha detto: Beh, sono contento che non l’abbiamo fatto, perché tu hai fatto il tuo e mi è piaciuto il tuo film’. Ma io gli ho risposto: ‘Beh, è un peccato che non l’abbiate fatto, perché sarebbe stato un musical'”.

Ricordiamo che il suo documentario sui Fab Four è distribuito in tre episodi su Disney+. Ogni episodio ha una durata di circa due ore.

“Qui, John e Ringo hanno 28 anni, Paul ne ha 26 e George 25, non si percepisce mai una volta che questo filmato possa avere 52 anni. Ho sempre pensato che la loro musica trascenda le generazioni, ma questo li farà sembrare di nuovo giovani“.

Photo: EMI., Public domain, via Wikimedia Commons