TRACK: SILVERBACKS

Dopo l’ottimo debutto full-length, “FAD”, uscito lo scorso anno, i Silverbacks sono pronti per ritornare con un nuovo LP, “Archive Materials”, in uscita il prossimo 21 gennaio via Full Time Hobby.

Registrato ai Sonic Studios di Dublino nel novembre dello scorso anno, il disco è stato prodotto da Daniel Fox.

Il loro nuovo singolo si chiama “Rolodex City” e lo potete ascoltare qui sotto.

Le loro chitarre dai ritmi incalzanti disegnano un panorama post-punk dai toni cupi, lasciando comunque spazio anche a gustosi ed esaltanti momenti melodici dalle influenze dancey: non ci rimane che ballare e divertirci!

