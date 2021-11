ASCOLTA “YOU AND ME”, IL NUOVO SINGOLO DEI THE BOO RADLEYS

I The Boo Radleys continuano la loro marcia verso il nuovo album, con il singolo “You And Me”. Tratta dal loro atteso settimo album in studio, “Keep On With Falling”, in uscita venerdì 11 marzo 2022, la canzone trova la band muoversi su un sentiero molto melodico e arricchito da piacevoli synth. Sicuramente l’assenza di Martin Carr sembra aver delineato un percorso musicale meno sperimentale, ma non per questo meno interessante.

Il bassista e cantante Tim Brown dice del singolo: “Lo spettro del cancro incombe sulla canzone ed è il ‘lui’ a cui si riferisce il testo. È lì, in attesa di distruggere tutto, ma la speranza è eterna e come dice la canzone “troveremo un modo”. È confortante sentire il ritornello con le voci di tutte e tre le Boo in perfetta armonia, elevando quel senso di speranza“.