QUARTO LP PER FEDERICO ALBANESE A FEBBRAIO. IL NUOVO SINGOLO è UNA COLLABORAZIONE CON MARIKA HACKMAN

Dopo “The Deap See” (2018) e la colonna sonora del documentario “Twelve” (2019), Federico Albanese è pronto per ritornare con il suo quarto LP, “Before And Now Seems Infinite” (pre-order), in uscita il prossimo 25 febbraio via Mercury KX / Universal Group.

Tra passato e presente, tra realtà e immaginazione, tra memoria e ricordo. Lo straordinario nuovo album di Federico Albanese “Before And Now Seems Infinite” cattura e popola questi momenti e passaggi di tempo. Ogni intreccio squisitamente realizzato in tonalità neoclassica ed elettronica con tracce di jazz e pop d’avanguardia è ispirato da una memoria specifica e dal suggerimento contenuto nelle parole del romanziere francese Marcel Proust: “Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo delle cose come erano”.

“Ci sono molti modi in cui percepiamo un ricordo”, dice Albanese, che è cresciuto a Milano e ora vive a Berlino. “Potremmo ricordare le cose da diverse angolazioni e dare loro significati diversi. Trovo interessante esplorare l’istante in cui decidiamo come ricordare qualcosa. E la musica è il veicolo che uso per trovare questi momenti, per trattenerli nel tempo”.

Il suo nuovo singolo si chiama “Summerside”: il brano, di cui potete vedere il relativo video (diretto da Marco Jeannin) qui sotto, è una collaborazione con Marika Hackman.

“Quando ho ascoltato lo strumentale che Federico mi ha mandato sono stato colpita da un senso di nostalgia, quella strana via di mezzo dove non puoi accertare cosa sia un sogno o forse un ricordo sbiadito. Ho cercato di catturare questa sensazione e di espanderla con la melodia e il testo, pur mantenendo quel magico senso di spazio e di intrigo che era già presente”, ha detto la musicista inglese.

“Before and Now Seems Infinite” Tracklist:

1. The Vine

2. Was There A Time

3. The Quiet Man

4. We Hold The Moonlight

5. Teodora And Her Mysteries

6. Summerside

7. March

8. Sand And Castles

9. Unicorn

10. Feel Again

11. Before And Now