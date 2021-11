E’ MORTO VIRGIL ABLOH. LO STILISTA E COLLABORATORE DI KANYE WEST AVEVA 41 ANNI.

Virgil Abloh — geniale stilista, fondatore della noto brand streetwear Off-White e direttore artistico di Louis Vuitton, è scomparso all’età di 41 anni.

E’ la stessa celebre casa di moda francese ad annunciare la triste notizie comunicando che l’artista lottava da tempo contro una terribile forma di cancro:

Siamo tutti scioccati da questa terribile notizia. Virgil non era solo un designer geniale e un visionario, era anche un uomo con un’anima bellissima e una grande saggezza. La famiglia LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore e stiamo tutti pensando ai suoi cari per la scomparsa del marito, padre, fratello, figlio e amico. ha dichiarato l’amministratore delegato di Lvmh Bernard Arnault.

Virgil Abloh nasce a Rockfordl, Illinois, da una famiglia di origini ghanesi.

Conosce Kanye West a Chicago e inizia con il rapper una lunga e proficua collaborazione. Abloh sarà la mente creativa delle copertine di dischi come “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, “Yeezus” e “Watch the Throne” di Jay Z per il quale seguirà le scenografie del relativo tour.

Nel 2013 l’artista fonda il brand Off-White, mentre nel 2018 diventa i primo afro-americano a ricoprire il ruolo di direttore creativo presso Louis Vitton.

Nonostante negli ultimi anni sia stato costamente attivo nel mondo dell’alta moda Abloh non ha mai abbandonato la musica.

Tra copertine di dischi e video musicali Abloh è stato occasionalmente attivo anche come produttore e dj collaborando insieme ad artisti come serpentwithfeet, Boys Noize, Lupe Fiasco.

Credit Foto: Myles Kalus Anak Jihem, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons