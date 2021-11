VIDEO: THE SHAMELESS

La nostra esclusiva di oggi ci riporta nel mondo oscuro e intenso dei The Shameless. “Ocean Eyes” è il terzo video estratto da “Love Condemnation”, il secondo lavoro della band di Ragusa, pubblicato nel settembre di quest’anno. E’ un brano intenso e molto ispirato, inzuppato di atmosfere esotiche e al contempo melanconiche, che possono ricordare nomi come Madrugada o Echo & the Bunnymen. Uno spaccato e una riflessione sul significato del distacco, inteso come deriva sentimentale, distacco che in molti casi si rivela inattuabile e dal quale, in realtà, scaturiscono innumerevoli paesaggi emozionali.

Chiunque si sia mai perso dentro occhi oceanici, difficilmente riuscirà mai a liberarsi dalla loro morsa!

Il video è stato girato e diretto da Alessandro La Cognata, nella parte più estrema sud orientale della costa siciliana, e si avvale della collaborazione speciale della pole dancer Alice Di Stefano.

“Love Condemnation” è il secondo album dei The Shameless e segue l’esordio “Blossoms” (2018).

