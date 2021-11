YOKO ONO APPREZZA “GET BACK” E PRENDE SPUNTO DAL DOC PER RIBADIRE DI NON AVER FATTO SCIOGLIERE LEI I BEATLES

Sabato scorso, 27 novembre, Yoko Ono ha condiviso un articolo che sostiene come in “Get Back”, atteso documentario sui Beatles firmato da Peter Jackson, emerga la sua non colpevolezza nello scioglimento più doloroso della storia del Rock.

Il pezzo “Beatles Fans Think ‘Get Back’ Dispels The Idea That Yoko Ono Broke The Band Up”, pubblicato dalla webzine Uproxx, è stato riproposto su twitter dall’artista e quindi ai suoi 4.6 milioni di followers.

L’articolo in questione raccoglie le considerazioni di molti fans che alla visione del documentario avevano sottolineato la presenza quasi passiva della Ono in studio durante le registrazioni del sofferto ultimo disco dei fab four:

…se ne sta lì a fare le sue cose, seduta a leggere il giornale, ballando e guardando la posta… avrebbe così fatto separare i Beatles?. il tenore dei commenti che vengono riportati.

Che Yoko Ono non fosse la causa, quanto meno principale, della fine dei Beatles non è comunque una ricostruzione fino ad oggi inedita.

Lo stesso Paul McCartney più volte aveva precisato che lo scioglimento era stato spinto soprattutto da John Lennon corpo praticamente già estraneo al progetto durante le lavorazioni dell’ultimo disco “Let It Be”.