ALBUM: THE HEPBURNS FEAT ESTELLA ROSA Architecture Of The Ages

Funziona alla grande la premiata ditta The Hepburns + Estella Rosa. I gallesi trovano la voce perfetta per plasmare alla perfezione le loro visioni, in bilico tra anni ’60 e anni ’70. Burt Bacharach in estasi con queste melodie morbidissime e deliziose come zucchero filato, con dei coretti irresistibili.

Parlavamo di Estella Rosa, voce dei nostri amati Nah., che si trova alla perfezione in questi tipo di sound. Sarà per la sua voce delicatissima, sarà perché la vediamo sempre a suoi agio quando si parla di anni ’60, ecco che la sua presenza qui è valore aggiunto in un disco che, forse, vede i The Hepburns mai così pop.

Elegante, raffinato, squisitamente chamber pop ma senza risultare barocco o ridondante, spigliato e zuccheroso, questo è un disco che ci porta fuori dal tempo e, visto i tempi che corriamo adesso, un salto nel passato ci fa tutt’altro che male.

