Con il loro attesissimo nuovo album “Ants From Up There” in arrivo il 4 febbraio via Ninja Tune, i Black Country, New Road condividono il loro ultimo singolo “Concorde”.

Parlando del nuovo disco, Tyler Hyde dice: “Eravamo così eccitati per tutto il tempo di lavorazione. È stato un piacere realizzarlo. Ho accettato il fatto che questa potrebbe essere la cosa migliore di cui farò parte per il resto della mia vita. E va bene così“.